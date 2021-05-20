Процедурні питання не дозволили обговорити план дій у ТКГ - Грау

Під час засідання Тристоронньої контактної групи 19 травня через процедурні питання не вдалося обговорити розробку плану дій у цілковитій відповідності до Мінських угод.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні для ЗМІ спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау після чергової зустрічі ТКГ 19 травня.

"Процедурні питання знову переважали в дискусіях Політичної робочої групи, не дозволяючи обговорити розробку плану дій у цілковитій відповідності до Мінських угод, як це доручено ТКГ", - йдеться в повідомленні.

За словами Грау, в центрі уваги дискусій Робочої групи з питань безпеки було дотримання режиму припинення вогню. Учасники засідання "знову підтвердили свою прихильність режиму припинення вогню, проте розбіжності щодо функціонування координаційного механізму залишаються незмінними".

Гуманітарна робоча група зосередилася на усуненні перешкод для одночасного відкриття нових пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя Луганської області. В ході обговорень у Робочій групі були також розглянуті питання взаємного звільнення й обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом.

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У центрі уваги Економічної робочої групи були питання постачання води в ОРДЛО, зокрема на території, що обслуговуються КП "Вода Донбасу". "Крім того, обговорювалися теми екології, пенсійних виплат і відновлення економічних зв'язків. У ході зустрічі також було порушено тему захисту власності громадян України", - повідомила спецпредставник ОБСЄ.

Вона також указала на те, що рівень порушень режиму припинення вогню залишається високим.

"Також викликає серйозну стурбованість збільшення використання важких озброєнь, розміщених з порушенням лінії відведення. Крім того, СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню поблизу і в межах ділянок розведення сил і засобів. Обмеження вільного пересування СММ ОБСЄ та атаки на її безпілотні літальні апарати негативно позначаються на реалізації мандата Місії", - резюмувала Хайді Грау.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада 2020 року голова української делегації в ТКГ, експрезидент Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Фото: Belta.by