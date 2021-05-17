В Європарламенті представили новий рапорт про злочини окупантів у донецькій «Ізоляції»

Рапорт «Ізоляція. Голоси з підвалу» про злочини росіян і проросійських бойовиків, скоєних у так званій тюрмі «Ізоляція» в Донецьку, представлено у понеділок під час міжнародного вебінару.

Участь у презентації рапорту, який підготовлено на базі свідчень колишніх полонених, взяли, зокрема, депутати Європарламенту Анна Фотига та Петрас Ауштревічус, віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська, співавтори рапорту, колишні в’язні та їхні родичі, передає кореспондент Укрінформу.

Як зауважила під час презентації співавтор рапорту, польська журналістка Моніка Андрушевська, свідчення колишніх бранців дають всі підстави називати цю тюрму у Донецьку “сучасним концтабором”, де все спрямоване на те, щоб знищити людину та її гідність.

Вона підкреслила, що керували і продовжують керувати злочинами в "Ізоляції" російські військові, серед яких є особи на псевдоніми "Майор", "Кузміч".

Журналістка наголосила, що "Ізоляція" – це не єдине місце, де проросійські бойовики знущаються над людьми.

"На даний момент ми маємо інформацію про, щонайменше, три інші місця, в яких людей катують і вбивають і до яких немає жодного доступу", - наголосила польська журналістка.

Вона звернулася до депутатів Європарламенту, аби вони закликали ОБСЄ здійснювати моніторинг цих місць, в результаті чого вони, можливо, перестануть існувати.

Андрушевська додала, що у майбутньому планується підготовка чергових рапортів про злочини бойовиків в “Ізоляції” та інших місцях на окупованій території України.

Український юрист Віталій Хекало звернув увагу на юридичний аспект злочинів, які скоюються проросійськими бойовиками та їх кураторами з Росії на окупованих територіях Луганської і Донецької областей. Він наголосив, що міжнародні організації, такі які Червоний Хрест, повинні зробити усе можливе, щоб отримати доступ до таких місць.

Під час вебінару з нагоди презентації рапорту виступили європейські політики, а також колишні в’язні "Ізоляції" Валерій Недосєкін, дружина нинішнього політв’язня Матюшенка Тетяна Матюшенко, представлено записи із свідченнями про злочини бойовиків колишніх бранців "ДНР" Валерія Соколова та Олександра Тимофеєва.

Більшість виступаючих підкреслили, що міжнародна спільнота приділяє недостатню увагу до злочинів бойовиків та їх кураторів з Росії на сході України й питанню усіх незаконно утримуваних українських в’язнів на окупованих територіях. Наголошено також, що злочини росіян та проросійських бойовиків рано чи пізно отримають належну оцінку з боку Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Рапорт "Ізоляція. Голоси з підвалу" на 63 сторінках підготували польська журналістка Моніка Андрушевська та український юрист Віталій Хекало. У ньому описуються факти порушень прав людини за міжнародним правом, вчинених росіянами, і так званими сепаратистами у "ДНР".

Рапорт українською, польською та англійською мовами, зокрема, розміщений на офіційній інтернет-сторінці депутатки Європарламенту Анни Фотиги.

Рапорт підготовлено за підтримки фракції Європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті.