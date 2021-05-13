Бойовика «ДНР» судитимуть за катування в донецькій «Ізоляції»

Бойовика "ДНР" судитимуть за катування полонених у в’язниці "Ізоляція" в тимчасово окупованому Донецьку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт відносно громадянина України за сприяння у діяльності терористичної організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений з квітня 2014 року по грудень 2019 року сприяв діяльності окупаційної адміністрації РФ у Донецьку, виконуючи розпорядження "керівництва" підпільної в’язниці "Ізоляція" - "міністерства держбезпеки ДНР".

Він застосовував до полонених тортури і завдавав тілесних ушкоджень з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів.

Встановлено, що внаслідок дій обвинуваченого постраждали 9 цивільних осіб, що є серйозним порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року.

Загалом на даний час встановлено 78 жертв катувань у в’язниці "Ізоляція". За цими фактами прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора повідомили про підозру 4 особам.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня заочно повідомили про підозру двом "оперуповноваженим" "МДБ ДНР", які катували цивільних громадян у в’язниці "Ізоляція".