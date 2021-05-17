В українській армії зафіксували 90-у смерть від коронавірусу

Станом на ранок 17 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 478 осіб. Нових випадків за добу – 2, зареєстровано 90-й летальний випадок.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 17 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 478 осіб. За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 90-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

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Військовослужбовець ЗСУ перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Попри проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби виявлено 2 136 випадків зараження коронавірусом. До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 1260 інфікованих, одужало 6869 осіб. Летальних випадків зареєстровано 109.