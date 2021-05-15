Від коронавірусу помер директор миколаївського заводу

Від коронавірусу помер директор миколаївського заводу

Укрінформ
Директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Симченко помер унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З великим сумом повідомляємо, що на 51-му році в результаті ускладнень коронавірусної хвороби раптово пішов з життя директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Симченко», - йдеться у повідомленні.

Симченко добре знаний у Миколаєві та за його межами як бізнесмен і меценат. Починаючи з 2014 року його підприємство допомагало українським військовим, які протистоять російській агресії на Сході, відновлювати бойову технік: БТРи, КамАЗи, УАЗи.

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Свого часу Симченко очолював міську організацію партії «Блок Петра Порошенка». Як меценат підтримував низку культурних проєктів, а останнім часом допомагав медикам боротися з пандемією коронавірусу.

«Сьогодні чорний день для мене та моєї родини. Мужня, сильна та світла людина, справжній та надійний друг, успішний бізнесмен, інтелектуал, меценат, спортсмен, патріот. Слава один з небагатьох, хто підтримував родину під час мого ув'язнення, за власний рахунок разом з відомим бізнесменом відбудував у Миколаєві антиковідний центр, за усе життя зробив десятки благодійних справ», - написав у Фейсбуці колишній політв’язень Кремля Роман Сущенко.

Прощання з В'ячеславом Симченком відбудеться 17 травня в Одесі.

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