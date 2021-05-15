Від коронавірусу помер директор миколаївського заводу

Директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Симченко помер унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З великим сумом повідомляємо, що на 51-му році в результаті ускладнень коронавірусної хвороби раптово пішов з життя директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Симченко», - йдеться у повідомленні.

Симченко добре знаний у Миколаєві та за його межами як бізнесмен і меценат. Починаючи з 2014 року його підприємство допомагало українським військовим, які протистоять російській агресії на Сході, відновлювати бойову технік: БТРи, КамАЗи, УАЗи.

Свого часу Симченко очолював міську організацію партії «Блок Петра Порошенка». Як меценат підтримував низку культурних проєктів, а останнім часом допомагав медикам боротися з пандемією коронавірусу.

«Сьогодні чорний день для мене та моєї родини. Мужня, сильна та світла людина, справжній та надійний друг, успішний бізнесмен, інтелектуал, меценат, спортсмен, патріот. Слава один з небагатьох, хто підтримував родину під час мого ув'язнення, за власний рахунок разом з відомим бізнесменом відбудував у Миколаєві антиковідний центр, за усе життя зробив десятки благодійних справ», - написав у Фейсбуці колишній політв’язень Кремля Роман Сущенко.

Прощання з В'ячеславом Симченком відбудеться 17 травня в Одесі.