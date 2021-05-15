В українській армії - ще одна смерть від коронавірусу

Станом на ранок 15 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 487 осіб, минулої доби від наслідків хвороби померла одна людина.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

“На жаль, у Збройних силах України зареєстровано 89 летальних випадків від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник Збройних сил України перебував на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Незважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 28 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них до закладу охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб. Всього хворіє 487 службовців ЗСУ.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 109 осіб.

Всього за час пандемії одужали 24 435 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 51 603 осіб отримали 1 дозу вакцини, в тому числі 3 284 військових медики. За минулу добу щеплено 308 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 6 796 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків – 322, одужали 17 202 особи.