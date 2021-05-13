У резерві ЗСУ нараховується близько 234 тисяч військових - Міноборони

У Збройних силах України немає проблем з організацією призову резервістів на збори, що зі свого боку дає підстави говорити про гарантоване доукомплектування військових частин до штатів воєнного часу в разі потреби.

Наразі до військово-оперативного резерву зараховано близько 234 тис. осіб.

Як передає Укрінформ, про це заявив державний секретар Міністерства оборони України Олександр Дублян, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«На сьогодні з-поміж військовослужбовців, звільнених з військової служби в запас за останні роки, починаючи з 2015 року, до військово-оперативного резерву зараховано близько 234 тис. осіб, що є основним джерелом для забезпечення оперативного доукомплектування військ мобілізаційними ресурсами», — зазначив Дублян під час форуму «Україна 30. Безпека держави» напередодні.

За його словами, починаючи з 2015 року, у ЗСУ розпочато створення та формування військово-оперативного резерву першої черги. Для реалізації цієї мети були внесені відповідні зміни до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» та до Указу Президента «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України», що в цілому забезпечило практичні кроки формування військово-оперативного резерву на законодавчому рівні.

Держсекретар також нагадав, що 25 березня 2021 року указом Президента було введено в дію рішення РНБО «Про Стратегію воєнної безпеки», головна мета якої — заздалегідь підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча оборона України, на засадах стримування, стійкості та взаємодії, що забезпечує воєнну безпеку, суверенітет та територіальну цілісність України. Саме такий підхід сприятиме інтеграції України в Євроатлантичний безпековий простір, упевнений він.

Окрім того, 23 квітня поточного року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку», який був ініційований Президентом. Цей закон дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищить їхню боєздатність під час військової агресії.

Щодо підготовки резервістів, Дублян розповів, що вона здійснюється під час навчальних зборів як у складі бойових військових частин, так і в навчальних закладах Міністерства оборони, а також на курсах підготовки та підвищення кваліфікації при навчальних закладах. На збір та підготовку особового складу резервістів у військових частинах відводиться 15 діб, а в навчальних закладах — 30.

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Отже, зазначили в пресслужбі, в особливий період на військову службу можуть бути призвані громадяни України, які уклали контракти проходження служби у військовому резерві, а також ті, хто в обов’язковому порядку зараховані до військово-оперативного резерву. Зі свого боку законодавче врегулювання призову резервістів створює сприятливі умови для захисту національних інтересів, надає додатковий час для ухвалення відповідного рішення про проведення наступної черги мобілізації.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про територіальну оборону в першому читанні до кінця п’ятої сесії, яка триватиме до липня 2021 року. Про це 12 травня заявив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський під час пресконференції на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

Фото: Міноборони