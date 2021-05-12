На Харківщині - збори тероборони за участю понад 2000 резервістів
Про це повідомляє інформаційне агентство Міноборони ArmyInform, передає Укрінформ.
Зазначається, що резервістів і військовозобов’язаних призвано на два тижні, і до 26 травня вони у складі різних підрозділів Харківської окремої бригади територіальної оборони будуть удосконалювати свої знання і професійні навички.
«Протягом перших днів організовуватиметься індивідуальна підготовка з кожним воїном. Надалі ж, на етапі бойового злагодження у складі підрозділів, вони відпрацюють питання щодо організації охорони важливих стратегічних об’єктів, протидії диверсійним діям противника, прикриття держкордону, несення служби на блокпостах», - поінформував військовий комісар Харківського обласного ТЦК полковник Юрій Калгушкін.
Він додав, що деякі завдання будуть відпрацьовуватися разом із правоохоронцями у межах багатоетапних антитерористичних навчань під керівництвом Служби безпеки України, що тривають на Харківщині із середини квітня.
У перший день зборів кожному призовникові зробили експрес-тест на коронавірус. Потім усіх забезпечили необхідними речами, оформили документи для грошових виплат за підсумками призову та розподілили по підрозділах.
Як додав Калгушкін, кожен 10-й учасник зборів має бойовий досвід.
Фото: ArmyInform