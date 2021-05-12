Хомчак назвав п’ять стратегічних цілей оборони України

Для досягнення перспективної моделі сил оборони та набуття ними визначених оборонних спроможностей проєктом Стратегічного оборонного бюлетеня України передбачено п’ять стратегічних цілей.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», передає Укрінформ.

У рамках стратегічної цілі №1 планується поєднати та інтегрувати процеси організації всеохоплюючої оборони України та об’єднаного керівництва силами оборони і військового управління у Збройних силах. Ведення всеохоплюючої оборони передбачає стійкий опір агресору на суші, на морі, у повітряному та кібернетичному просторі України, з використанням всього потенціалу держави і суспільства та всіх форм і способів збройної боротьби з агресором, сказав він.

Виконання заходів з підготовки персоналу сил оборони, військового резерву, військової освіти і науки, охорони здоров’я і соціального захисту військовослужбовців здійснюється у рамках виконання стратегічної цілі №2.

Вона передбачає: укомплектування Збройних сил професійним, всебічно підготовленим та вмотивованим персоналом; практичне впровадження способу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації; розвиток системи військової освіти і науки, охорони здоров’я і соціального захисту військовослужбовців; підвищення ролі сержантського і старшинського складу.

Стратегічна ціль №3 у контексті досягнення перспективної моделі сил оборони – це забезпечення Збройних сил України, інших складових сил оборони сучасним озброєнням і військовою (спеціальною) технікою.

Збройні сили планується поступово оснащувати високотехнологічними зразками озброєння і військової техніки, які забезпечать реалізацію потенціалу стримування, захист військ, об’єктів, інформації та кібербезпеку.

За словами Хомчака, в середньостроковій перспективі планується здійснити нарощування ракетного озброєння, переозброєння на нові та модернізовані зразки ракетно-артилерійського озброєння. Заплановано забезпечити військо сучасними засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Особлива увага приділяється розвитку спроможностей авіації, зокрема безпілотної, нарощуванню корабельного складу, переозброєнню новітньою бронетехнікою, розробленню роботизованих систем, безпілотних комплексів та систем управління військами і зброєю, зокрема на основі штучного інтелекту.

Розвиток військової інфраструктури, удосконалення об’єднаної логістики, системи медичного забезпечення та забезпечення достатніми запасами матеріальних засобів планується реалізувати у рамках стратегічної цілі №4.

"Ми вже розпочали процес створення об’єднаної системи логістики з вдосконалення нормативно-правової бази та створення вертикалі органів військового управління логістичним забезпеченням", - сказав Хомчак.

Також розроблено сучасну модель логістичного забезпечення за принципом централізованого постачання матеріальних ресурсів. Вона передбачає створення міжвидових, автоматизованих територіальних центрів забезпечення, – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, під час розбудови системи медичного забезпечення Збройних сил запроваджено чотирирівневу систему лікувально-евакуаційних заходів. Ця система реалізує принцип зосередження під єдиним керівництвом надання повного циклу лікування: від первинної медичної допомоги військовослужбовцю до повернення його до строю після лікування у спеціалізованих клінічних центрах та реабілітації, що відповідає практикам держав-членів НАТО.

Досягнення інтегрованих оперативних спроможностей сил оборони буде реалізовано у рамках стратегічної цілі №5.

"Потенціал стримування планується наростити ракетними комплексами, багатофункціональними пілотованими і безпілотними авіаційними комплексами, протиракетними та зенітними ракетними комплексами середньої дальності тощо", – заявив Хомчак.

Як повідомляв Укрінформ, Хомчак заявив, що до 2025 року Збройні сили України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90 відсотків.