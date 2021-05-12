Україна лідирує за виконанням завдань серед претендентів у НАТО – Хомчак

Україна є лідером серед країн-претендентів на вступ до НАТО.

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив на пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо виконання завдань до можливості вступу України в НАТО ми, напевне, знаходимося на першому місці по виконанню завдань. Спілкуючись з головнокомандувачами країн-членів НАТО, я дійшов висновку, що дуже багато того, що ми вже виконали з тих завдань, далеко не всі країни виконали, які вже прийняті. Особливо ті, яких приймали останнім часом», - наголосив Хомчак.

Водночас, за його словами, головне не мірятись «хто скільки виконав», головне - бути взаємосумісними та вміти планувати операції разом. І цей процес вже працює, зокрема, і на навчаннях, підсумував Хомчак.

Як повідомлялося, 7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.