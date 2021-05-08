Міноборони домовилося про співпрацю зі Збройними силами Італії

Міністерство оборони України та Збройні сили Італійської Республіки підписали план співробітництва на 2021 рік.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони, це стало підсумком двосторонніх консультацій, що відбулися у Римі 5-7 травня.

Українська делегація на чолі з генеральним директором Директорату політики у сфері оборони МО Юрієм Пундою провела переговори з начальником департаменту міжнародного співробітництва, військової політики та планування генерального штабу ЗС Італійської Республіки бригадним генералом Давідом Морпурго та експертами у сфері безпеки й оборони.

У ході консультацій було обговорено актуальні безпекові питання, стан та перспективи співпраці між оборонними відомствами двох країн.

«Під час переговорів було визначено подальші шляхи двостороннього воєнно-політичного та військового співробітництва на 2021-2022 роки. Сторони представили оцінки розвитку воєнно-політичної ситуації у європейському регіоні, а також окреслили напрями реформи національних збройних сил», - ідеться в повідомленні.

Українська делегація поінформувала італійських колег про поточну ситуацію в районі проведення ООС та акцентувала увагу на заходах реформування, які проводяться в ЗСУ, зокрема, з питань трансформації та розвитку системи військового управління і переведення її на функціонування за стандартами держав-членів НАТО.

«Було відзначено необхідність консолідації підтримки нашої держави зі сторони членів Альянсу, у тому числі наданні Плану дій членства в НАТО, що сприятиме стримуванню збройної агресії Російської Федерації проти України. Також було підкреслено, що інтеграція України до євроатлантичного безпекового простору та набуття повноправного членства в НАТО сьогодні є конституційною нормою», - сказано в повідомленні.

Крім того, італійські військові відзначили важливість розвитку відносин з Україною в оборонній сфері та засвідчили підтримку незалежності нашої держави та її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Читайте також: У Нацгвардії окреслили плани посилення співпраці з армією Швеції

За результатами переговорів сторони підписали План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України, ЗСУ та Збройними Силами Італійської Республіки на 2021 рік.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня міністр оборони Андрій Таран і тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін обговорили підтримку Сполученими Штатами посилення спроможностей ЗСУ.

Фото: mil.gov.ua