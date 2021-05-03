У Нацгвардії окреслили плани посилення співпраці з армією Швеції

У Національній гвардії обговорили перспективи поглиблення співробітництва зі Збройними силами Королівства Швеції.

Про це йшлося на зустрічі заступника командувача НГУ Юрія Лебедя із начальником Департаменту воєнної політики та стратегічного планування командування ЗС Швеції Леною Персон Герліц, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Лебідь підкреслив важливість поглиблення двостороннього співробітництва Нацгвардії з військовими формуваннями країн-партнерів, зокрема зі Збройними силами Швеції, з метою нарощення бойових спроможностей та впровадження євроатлантичних підходів у діяльність гвардійських підрозділів.

У Нацгвардії обговорили поглиблення співпраці зі ЗС Швеції / Фото: ngu.gov.ua

«Ми зацікавлені у співпраці зі Збройними силами Швеції, оскільки це сприятиме впровадженню новітніх підходів у систему підготовки та навчання офіцерів і сержантів за різними напрямками службово-бойової діяльності Національної гвардії України», - сказав заступник командувача НГУ.

Як зазначається, під час зустрічі було обговорено потреби НГУ в підготовці підрозділів спеціального призначення, снайперів, кінологів, інженерів (саперів), водолазів, а також за напрямком мовної підготовки, гірської підготовки, виживання в екстремальних умовах, гендерної інтеграції, стратегічних комунікацій.

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Лебідь також розповів про основні досягнення двостороннього співробітництва НГУ з Офісом аташе з питань оборони Посольства Королівства Швеції в Україні та подякував за вагомий внесок шведських інструкторів у проведення підготовки гвардійців у рамках роботи операції UNIFIER.

Нагадаємо, операція UNIFIER – місія під егідою ЗС Канади, започаткована у вересні 2015 році у відповідь на запит уряду України та спрямована на надання підтримки ЗСУ. Операція UNIFIER є складовою Багатонаціональної спільної комісії у складі Великої Британії, США, Канади, Швеції, Польщі, Литви та Данії.