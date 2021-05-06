В ОРДЛО доправили ще понад 200 тонн гуманітарної допомоги

На тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини доставили понад 200 тонн гуманітарного вантажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«5 та 6 травня на окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей України п‘ятнадцятьма вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 221,126 тонн», - йдеться у повідомленні.

Шість вантажівок вантажу вагою 114,53 тонни передано від всіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще 9 вантажівок гуманітарного вантажу вагою 106,596 тонн направлено від гуманітарної місії ООН.

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«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між МКЧХ та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу міністерства №51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - йдеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

Всі 15 вантажівок від МКЧХ та ООН переправили будівельні матеріали через КПВВ «Новотроїцьке».

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на окуповані Російською Федерацією частини Донецької та Луганської областей доставили гуманітарний вантаж загальною вагою 55,595 тонн.

Фото: minre.gov.ua