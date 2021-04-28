Офіс генпрокурора встановив близько 260 іноземців, які воювали в Криму і на Сході

Офіс генерального прокурора розслідує участь близько 260 іноземних громадян у військових діях в окупованому Росією Криму і на Сході України.

Як передає Укрінформ із посиланням на Крим.Реалії, про це заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов під час вебінару «Універсальна юрисдикція стосовно воєнних злочинів: що потрібно знати Україні?».

«У цілому на сьогоднішній день з 32 країн нами встановлено 260 громадян, які воювали на Сході України та в Криму», – сказав Мамедов.

За його словами, багато хто з підозрюваних іноземних громадян можуть бути причетні до воєнних злочинів.

«Ми не виключаємо той факт, що багато хто з цих людей брав активну участь в бойових діях і міг бути причетний до воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Тому ми активно перебуваємо в діалозі з нашими колегами (правоохоронцями інших держав – ред.) і просимо їх сприяти розслідуванню кримінальних проваджень, які у нас є », – додав Мамедов.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Сході України загинули понад 13 тисяч осіб.

Хоча Росія свого часу відкликала свій підпис під Римським статутом, це не перешкоджає переслідуванню її громадян за злочини, вчинені на території України.