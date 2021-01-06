У Латвії судять чоловіка, що воював на стороні «ДНР»

У передмісті Риги судять громадянина Латвії Івара Келлі за участь в бойових діях на Сході України на стороні так званої «ДНР».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

Згідно з обвинувальним висновком, житель Мадони Івар Келлі воював на Донбасі в період з лютого 2015 по травень 2016 років, він входив до складу розвідувально-диверсійної групи.

Серед доказів обвинувачення - відео, на якому Івар Келлі (або дуже схожа на нього людина) відображений на "параді" 9 травня 2015 року в окупованому Донецьку.

Як зазначає видання, судовий процес може затягнутися, оскільки багато свідків у справі перебуваюь за кордоном.

Келлі загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Як раніше повідомляло агентство, суд в Чехії заочно засудив до 15 років ув'язнення громадянина Чеської Республіки за участь у збройному конфлікті на сході України на боці сепаратистів так званої "Донецької народної республіки".