Керівнику «міграційної служби ДНР» оголосили підозру за трьома статтями

Контррозвідка СБУ викрила протиправну діяльність керівника так званої «міграційної служби МВС ДНР», якому оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Контррозвідники встановили, що керівник «міграційної служби МВС ДНР» причетний до посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, терористичної діяльності, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права.

За даними слідства, фігурант забезпечував примусову видачу мешканцям тимчасово окупованих територій Донеччини «паспортів ДНР», а також процес незаконного оформлення місцевим жителям громадянства РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальні цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Фото: СБУ