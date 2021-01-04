СБУ викрила чоловіка, який закликав до відокремлення Закарпаття від України

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили жителя Закарпатської області, який закликав до відокремлення регіону від України.

Як передає Укрінформ з посиланням на повідомлення у Фейсбук Управління СБУ в Закарпатській області.

"​Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Закарпатській області діяльність місцевого мешканця, який закликав до відокремлення окремих територій нашої держави. ​За попередніми даними слідства СБУ, мешканець міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема він закликав громадян підтримати відділення Закарпаття від України.

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В СБУ ініціювали лінгвістичну експертизу, яка підтвердила, що у розповсюджуваних чоловіком текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.