СБУ викрила чоловіка, який закликав до відокремлення Закарпаття від України

СБУ викрила чоловіка, який закликав до відокремлення Закарпаття від України

Укрінформ
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили жителя Закарпатської області, який закликав до відокремлення регіону від України.

Як передає Укрінформ з посиланням на повідомлення у Фейсбук Управління СБУ в Закарпатській області.

"​Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Закарпатській області діяльність місцевого мешканця, який закликав до відокремлення окремих територій нашої держави. ​За попередніми даними слідства СБУ, мешканець міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема він закликав громадян підтримати відділення Закарпаття від України.

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В СБУ ініціювали лінгвістичну експертизу, яка підтвердила, що у розповсюджуваних чоловіком текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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