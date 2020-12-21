Чеха засудили до 15 років за участь у боях на боці «ДНР»

Суд заочно засудив до 15 років ув’язнення громадянина Чеської Республіки за участь у збройному конфлікті на сході України на боці сепаратистів так званої Донецької народної республіки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Aktualne.

Вирок виніс обласний суд Устецького краю 21 грудня.

«Чоловіка звинувачено в тому, що він з кінця травня 2014 року брав активну участь у збройному конфлікті на сході України на боці сепаратистів так званої Донецької народної республіки проти законного уряду України», - зазначив речник Національного центру боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібегей.

За його словами, засуджений навіть був нагороджений сепаратистами за відвагу.

Йдеться про Олдржіха Грунда, який воював проти українських ЗС у Карлівці, Слов'янську, Сніжному, Шахтарську, Іловайську, спершу як командир бойової машини, а пізніше як командир роти танкового полку, уточнює посол України в ЧР Євген Перебийніс у Фейсбуці.

45-річного чеха судили заочно, слідчі вважають, що він досі перебуває на сході України. Якщо його затримають і доставлять до Чехії, він може вимагати нового слухання справи, суд не може покарати його суворіше під час нового судового розгляду, ніж перший раз.

Чоловіка судили за теракт, за цією статтею йому загрожувало до 20 років в'язниці.

Це не перший випадок винесення судового вироку в Чехії через участь у боях на Донбасі. Як повідомляв Укрінформ, за участь у боях в Україні до 2 років умовно засудили чеського солдата Еріка Ешту. У вересні празький суд виніс вирок білорусу Олексію Фадєєву, якого також звинувачують в участі у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів, - 4,5 роки за ґратами. Чех Павел Кафек отримав трирічний вирок. Минулого тижня почався суд над Лукашем Н., якому за участь у бойових діях на сході України може загрожувати 16 років ув’язнення.

Чехія не визнає самопроголошених республік і наполягає на тому, що підконтрольні сепаратистами території, а також анексований Росією Крим є невід'ємною частиною України.