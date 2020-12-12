У Краматорську організатора «референдуму за ДНР» засудили на п'ять років

Заступника голови дільничної виборчої комісії у Краматорську ззасудили на 5 років позбавлення волі за організацію «референдуму» 2014 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«За апеляційного реагування Донецької обласної прокуратури судом ухвалено новий обвинувальний вирок, яким жителя Краматорська засуджено до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу)», - йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що в травні 2014 року заступник голови ДВК, діючи у змові з головою так званої «дільничної виборчої комісії № 5», організував та провів на території загальноосвітньої школи №30 «референдум за визнання ДНР».

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У вересні 2020 року Слов’янський міськрайонний суд визнав чоловіка винним і засудив на 5 років позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном.

Не погоджуючись з цим рішенням, прокуратура подала апеляційну скаргу, яку тепер частково задоволено.