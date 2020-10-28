Організатору незаконного референдуму на Луганщині повідомлено про підозру

Організатору незаконного референдуму на Луганщині повідомлено про підозру

Укрінформ
Оперативні співробітники Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса ініціювали досудове розслідування стосовно ще одного організатора псевдореферендуму, організованого антиукраїнськими силами у 2014 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що чоловік причетний до організації роботи так званої «виборчої дільниці» в одному із населених пунктів у Станично-Луганському районі. Імітований плебісцит проросійські бойовики використали як один із приводів для окупації частини української території.

Днями слідчий СБУ, за результатами проведення досудового розслідування, оголосив підозру зазначеному громадянину України у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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Упродовж 2020 року оперативні співробітники Луганського прикордонного загону викрили 21 особу, яка брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території Луганщини у 2014 році.

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