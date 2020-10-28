Організатору незаконного референдуму на Луганщині повідомлено про підозру

Оперативні співробітники Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса ініціювали досудове розслідування стосовно ще одного організатора псевдореферендуму, організованого антиукраїнськими силами у 2014 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що чоловік причетний до організації роботи так званої «виборчої дільниці» в одному із населених пунктів у Станично-Луганському районі. Імітований плебісцит проросійські бойовики використали як один із приводів для окупації частини української території.

Днями слідчий СБУ, за результатами проведення досудового розслідування, оголосив підозру зазначеному громадянину України у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Упродовж 2020 року оперативні співробітники Луганського прикордонного загону викрили 21 особу, яка брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території Луганщини у 2014 році.