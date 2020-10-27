Під домашній арешт посадили жінку, яка організувала виборчі «каруселі» у Києві

Слідчі поліції столиці повідомили жінці про підозру у підкупі виборців.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«43-річній мешканці Житомира слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у день голосування правоохоронці встановили факт організованого підвозу громадян із Житомирської області до виборчих дільниць у Святошинському районі Києва.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що затримана з липня місця підбирала громадян, з-поміж мешканців Житомирщини для подальшої участі в голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня у Києві.

У день голосування у так званих «виборців» жінка зібрала копії паспортів та направилася з ними до столиці двома автобусами, зазначають у поліції.

За інформацією правоохоронців, після голосування за «потрібного кандидата» та політсилу тим, хто проголосував, обіцяли виплати по 1000 гривень.

Уточнюється, що наразі слідчі за погодженням прокуратури перекваліфікували кримінальне провадження з частини 2-ї на ч. 4-ту ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Триває досудове розслідування, у ході якого будуть встановлені усі особи, які причетні до цієї події.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк у неділю інформував, що співробітники Святошинського райуправління поліції Києва виявили два автобуси з громадянами, які приїхали для так званого голосування в столиці.

За його словами, у транспортних засобах перебувало понад 130 мешканців Житомира і Житомирськоі області, і що всіх їх доправили у Святошинське районне управління поліції для опитування слідчими.

За попередньою інформацією, як уточнив Шкіряк, ще два місяці тому ці особи надали свої паспорти (персональні дані) особі, яка попередньо встановлена, та отримали від неї завдаток - 200 грн, для незаконної участі у виборах в столиці.

«За кого саме голосувати, їм мали повідомити безпосередньо перед заходом на виборчу дільницю.Після голосування їм начебто було обіцяно ще по 800 грн. Тобто, 1000 грн за здійснення неправомірних дій», - поінформував Шкіряк.