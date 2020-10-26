Житомирянка організувала виборчі «каруселі» у столиці - поліція

Поліція затримала 43-річну мешканку Житомира, яку перевіряють на причетність до організації виборчих "каруселей" 132 громадян у Києві.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Нацполіцї.

Поліцією Києва встановлено факт організованого підвозу громадян із Житомирської області до виборчих дільниць у Святошинському районі

"За підозрою в організації підкупу виборців слідчі затримали 43-річну мешканку Житомира. Наразі з нею проводяться слідчі дії та з’ясовуються усі обставини скоєного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у неділю до поліції надійшло повідомлення про виявлення двох автобусів з громадянами біля виборчих дільниць у Святошинському районі столиці.

Під час відпрацювання цієї інформації поліцейські виявили два автобуси, в яких перебували 132 особи. Усіх громадян запросили до Святошинського управління поліції для встановлення їх анкетних даних та отримання пояснень щодо мети організованої поїздки до Києва.

Згодом правоохоронці затримали жительку Житомира, яку перевіряють на премет причетності до організації поїздки громадян із Житомирської області до Києва.

25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори.