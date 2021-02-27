На Луганщині почали COVID-вакцинацію військових

У Луганській області розпочали вакцинувати військовослужбовців проти COVID-19.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Луганської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Як зазначили в ОДА, першим щеплення від COVID-19 отримав капітан медичної служби в/ч А0206 – Іван Стаценко, який безпосередньо надає допомогу військовим, хворим на коронавірус.

На Луганщині розпочали вакцинацію військовослужбовців / Фото: Луганська ОДА

За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю полковник медичної служби Андрія Телефанка, спочатку вакцинацію пройдуть військові медики. Поступово щеплення зроблять усім представникам силових відомств. Наразі 6800 доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca) з 14300, які отримала Луганська область, спрямовані саме для імунізації захисників України.

«Усі, хто виявив бажання вакцинуватись, проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини», - розповів Телефанко.

Очільник Луганщини Сергій Гайдай особисто відвідав 59–й військовий мобільний госпіталь, на базі якого проводиться вакцинація військових, та перевірив організацію процесу.

«Усім, хто побоюється нової вакцини, зокрема людям старшого віку, я б радив подивитись на своє плече та побачити там нагадування про щеплення, яке обов’язково усім їм робили у дитинстві. Дякувати Богові, усі здорові, а такі страшні хвороби, як віспа та поліомієліт давно подолані», - прокоментував необхідність вакцинації Сергій Гайдай та додав, що обов’язково зробить щеплення, як тільки рівень антитіл у нього у крові стане нижчим за норму. Нещодавно голова облдержадміністрації вже перехворів на коронавірус.

В ОДА нагадали, що у Луганській області перший етап вакцинації розпочато 25 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 лютого в Україні проведено 3051 вакцинацію від коронавірусу.

​​24 лютого 2021 року в Україні відбувся старт вакцинації проти COVID-19. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.