На Луганщині почали COVID-вакцинацію військових

На Луганщині почали COVID-вакцинацію військових

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Укрінформ
У Луганській області розпочали вакцинувати військовослужбовців проти COVID-19.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Луганської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Як зазначили в ОДА, першим щеплення від COVID-19 отримав капітан медичної служби в/ч А0206 – Іван Стаценко, який безпосередньо надає допомогу військовим, хворим на коронавірус.

На Луганщині розпочали вакцинацію військовослужбовців / Фото: Луганська ОДА

За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю полковник медичної служби Андрія Телефанка, спочатку вакцинацію пройдуть військові медики. Поступово щеплення зроблять усім представникам силових відомств. Наразі 6800 доз вакцини Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca) з 14300, які отримала Луганська область, спрямовані саме для імунізації захисників України.

«Усі, хто виявив бажання вакцинуватись, проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини», - розповів Телефанко.

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Очільник Луганщини Сергій Гайдай особисто відвідав 59–й військовий мобільний госпіталь, на базі якого проводиться вакцинація військових, та перевірив організацію процесу.

«Усім, хто побоюється нової вакцини, зокрема людям старшого віку, я б радив подивитись на своє плече та побачити там нагадування про щеплення, яке обов’язково усім їм робили у дитинстві. Дякувати Богові, усі здорові, а такі страшні хвороби, як віспа та поліомієліт давно подолані», - прокоментував необхідність вакцинації Сергій Гайдай та додав, що обов’язково зробить щеплення, як тільки рівень антитіл у нього у крові стане нижчим за норму. Нещодавно голова облдержадміністрації вже перехворів на коронавірус.

В ОДА нагадали, що у Луганській області перший етап вакцинації розпочато 25 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 лютого в Україні проведено 3051 вакцинацію від коронавірусу.

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​​24 лютого 2021 року в Україні відбувся старт вакцинації проти COVID-19. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

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