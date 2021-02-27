ОБСЄ за добу нарахувала 30 порушень «тиші» на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби, 26 лютого, зафіксувала на Донбасі 25 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ, передає Укрінформ.

Зокрема, у Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 23 такі порушення.

У Луганській області Місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 2 такі порушення.

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СММ і далі здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Спостерігачі знову бачили контейнери на ділянці розведення в районі Золотого та біля її південного краю, а також людей у межах ділянки розведення в районі Петрівського.

Нагадаємо: напередодні волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали візуальне підтвердження інформації щодо першої офіційної фіксації російської радіолокаційної станції 51У6 «Каста-2Е1» на окупованій частині українського Донбасу.