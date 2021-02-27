ОБСЄ за добу нарахувала 30 порушень «тиші» на Донбасі

ОБСЄ за добу нарахувала 30 порушень «тиші» на Донбасі

Укрінформ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ впродовж доби, 26 лютого, зафіксувала на Донбасі 25 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ, передає Укрінформ.

Зокрема, у Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 23 такі порушення.

У Луганській області Місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 2 такі порушення.

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СММ і далі здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Спостерігачі знову бачили контейнери на ділянці розведення в районі Золотого та біля її південного краю, а також людей у межах ділянки розведення в районі Петрівського.

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Нагадаємо: напередодні волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали візуальне підтвердження інформації щодо першої офіційної фіксації російської радіолокаційної станції 51У6 «Каста-2Е1» на окупованій частині українського Донбасу.

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