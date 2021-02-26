Окупанти обстріляли сили ООС біля Пісків

Російські окупаційні війська станом на 12.00 26 лютого двічі порушили режим припинення вогню. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Від початку поточної доби, 26 лютого, станом на 12 годину було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь у бік наших позицій зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед українських військових наразі немає.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 25 лютого, збройні формування РФ десять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, у тому числі - із забороненого озброєння.

Фото: ООС