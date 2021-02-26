На Донбасі окупанти 10 разів зривали «тишу», під Лебединським гатили з мінометів

На Донбасі окупанти 10 разів зривали «тишу», під Лебединським гатили з мінометів

Укрінформ
Протягом минулої доби, 25 лютого, збройні формування РФ десять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, у тому числі - із забороненого озброєння.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Так, використавши міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети, окупанти вели прицільний вогонь неподалік Лебединського. Найчастіше противник обстрілював наших воїнів у районі населених пунктів Жолобок, Славне та Піски. На цих напрямках ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також - стрілецької зброї.

Неподалік Луганського збройні формування РФ провокували українських воїнів неприцільними пострілами з ручного протитанкового, а біля Шумів - станкового і протитанкового гранатометів.

Метою провокацій окупантів минулої доби було створення осередків напруження вздовж всієї лінії розмежування та дискредитація ЗС України безпідставними звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню, для цього окупанти традиційно використовували маніпуляції із введенням режиму тиші.

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Для блокування вільного перетину громадянами КПВВ "Оленівка-Новотроїцьке", напередодні дня його відкриття російсько-окупаційними військами, противник вдався до відвертих вогневих та інформаційних провокацій в районі Оленівки. Для посилення пропагандистського ефекту російськими найманцями використовуються усі можливі заходи, у тому числі відверта брехня та фабрикуються матеріали для показу на російських інформаційних ресурсах.

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Станом на 7 годину ранку 26 лютого, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російських окупантів було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Піски противник відкривав вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Про всі факти порушень збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

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