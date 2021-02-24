Окупанти робили хибні запити «тиші» перед обстрілами українських позицій - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації здійснили чергову низку провокацій, результатом яких стало збільшення кількості обстрілів вздовж всієї лінії розмежування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Зазначається, що в ході проведення широкомасштабної провокації ЗФ ОРДЛО вдалися до введення хибних запитів "Тиші" перед початком та безпосередньо в ході обстрілів позицій ЗС України.

"Реагуючи на запити української сторони, щодо припинення вогню, збройними формуваннями Російської Федерації 8 разів вводилися "дзеркальні режими тиші" для формування картини численних порушень з боку ЗС України та дискредитації їх перед СММ ОБСЄ.

При цьому обстріли з боку російських найманців здійснювалися одночасно із запитом тиші для начебто припинення вогню з боку ЗС України, що є типовим для провокацій ЗФ ОРДО і на що УССЦКК неодноразово звертала увагу СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Про заздалегідь спланований та добре зрежисований характер провокацій з боку ЗФ ОРДЛО свідчить інтенсивна інформаційна компанія, розгорнута у соцмережах, наголосили у штабі ООС.

"Інформація щодо начебто підготовки Збройних Сил України до активних дій інтенсивно "роздмухувалася" починаючи з 19 лютого, а безпосередньо в ході обстрілів оперативно "вкидалася" у соціальні мережі із затримкою 5-7 хвилин, а іноді, і до офіційних звернень з боку СММ ОБСЄ", - підкреслили у штабі і додали, що ЗФ ОРДЛО розгорнули компанію щодо формування спотвореного уявлення про ситуацію з подальшою активною фазою обстрілів безпосередньо 23 лютого, на фоні святкування у псевдоутвореннях "дня защітніка отєчєства" та створення ейфорії "побєд на всєх фронтах". Крім того, найманці прагнули реабілітуватися в очах мешканців ТОТ за провокацію на Горлівському напрямку 20 лютого, що провалилась.

УС СЦЦК розцінює події, що мали місце 23 лютого 2021 року як широкомасштабну багаторівневу добре сплановану глибоку провокацію з боку ЗФ ОРДЛО за безпосередньої підтримки та керівництва з боку РФ метою якої є дискредитація командирів всіх рівнів та воєнно-політичного керівництва держави перед партнерами та світовою спільнотою. Українська сторона повідомляє, що ЗСУ послідовно дотримуються режиму припинення вогню та взятих на себе зобов’язань.

Українською стороною підготовлено письмові ноти на СММ ОБСЄ з матеріалами фіксації та верифікації наслідків порушень, які є черговими доказами злочинів ЗФ РФ на Донбасі.

Фото: Міноборони України