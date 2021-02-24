На Донбасі окупанти 22 рази порушили «тишу», загинув військовий ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації з початку доби 22 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Зазначається, що з ранку 23 лютого окупантами здійснено низку обстрілів позицій ЗСУ із застосуванням озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями.

"Під обстріл з мінометів потрапили населені пункти Авдіївка, Красногорівка та Зайцеве. В результаті обстрілів в районі Зайцеве-Північне загинув один військовослужбовець ЗС України, ще один отримав поранення. Не звертаючи увагу на звернення СММ ОБСЄ до ЗФ ОРДЛО щодо припинення вогню, загарбники продовжили провокації на інших напрямках. Під вогнем опинилися підрозділи ЗС України в районах населених пунктів Піски, Гнутово, Шуми, Причепилівка, Золоте-4, Новоселівка, Катеринівка, Миронівський. При цьому ворог застосовував ручні та станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, о 19.20 в результаті застосування снайперської зброї в районі населеного пункту Піски був легко поранений ще один військовослужбовець ЗС України.

"У районі населеного пункту Золоте-4 (Хутір Вільний), в результаті обстрілу із станкового протитанкового гранатомету і дистанційного мінування місцевості у приватному секторі, дістав важких поранень, від яких пізніше помер, 74-річний місцевий мешканець", - додали у штабі.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь.