Стан пораненого біля «Бутівки» військового стабільно тяжкий – лікар

Стан пораненого 22 лютого біля шахти «Бутівка» на Донеччині військового стабільно тяжкий.

Про це повідомив на брифінгу 24 лютого провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові Сергій Шипілов, передає кореспондент Укрінформу.

«Військовий унаслідок вибуху отримав важке поранення, поєднане з вогнепальним пораненням грудної клітки, вогнепальним пораненням кінцівок, з переломом плечової кістки, численними рваними ранами нижніх кінцівок, з ушкодженням однієї з магістральних судин. Була важка крововтрата. Декілька бригад одночасно надавали йому допомогу. Завдяки інтенсивним діям колег стан вдалося стабілізувати. При поступленні до нас військовий перебував у тяжкому стані. Було проведено дообстеження, виконано низку діагностичних і лікувальних процедур. Наразі його стан стабільно важкий, але військовослужбовець при свідомості», - сказав Шипілов.

Попереду у військового тривале лікування, в тому числі етапні оперативні втручання.

Лікар повідомив, що пораненому 26 років, чоловік родом з Київщини, служить уже кілька років.

Як повідомлялося, 22 лютого біля шахти «Бутівка» на Донеччині внаслідок обстрілів противника загинув боєць 72-ої бригади, ще один зазнав поранень. За даними головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, по наших військових, які знаходилися на спостережному посту, стріляли з танкового і протитанкового гранатометів.

Першу допомогу поранений отримав у медпункті підрозділу, потім його доставили до Авдіївської центральної лікарні, де перебуває передова хірургічна група харківського шпиталю. Після низки оперативних втручань на грудній клітці, верхніх і нижніх кінцівках і стабілізації стану бійця направили до одного з мобільних госпіталів, а 23 лютого захисника доставили до шпиталю в Харкові.