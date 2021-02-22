У районі шахти «Бутівка» від ворожої кулі загинув військовий

Про це на пресконференції в Укрінформі заявив головнокомандувача ЗС Руслан Хомчак.

“Хотів би повідомити, що буквально заходячи (на пресконференцію — ред.), отримав інформацію, що в районі шахти “Бутівка” в 72 бригаді, на жаль, після 2 пострілів з танкового і протитанкового гранатометів противника по спостережному посту у нас був тяжко поранений і під час надання медичної допомоги загинув 1 військовослужбовець, і другий також поранений, які вели спостереження”, - сказав Хомчак.

Читайте також: В Міноборони назвали причини загострення у зоні ООС

Він зазначив, що більше деталей поки що не знає, оскільки зовсім нещодавно отримав цю інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, у пресцентрі штабу ООС повідомляли, що упродовж минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша.