Окупанти обстріляли Хутір Вільний, загинув мирний житель

Збройні формування Російської Федерації 23 лютого відкрили вогонь по Хутору Вільному, що на Луганщині, було поранено мирного мешканця, який пізніше помер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

"23 лютого збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно порушили режим припинення вогню та крім обстрілів наших позицій із забороненого озброєння, відкрили вогонь і по Хутору Вільному, що на Луганщині. Для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту. Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний мешканець 1947 року народження. Близько 17.25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першу медичну допомогу постраждалому було надано військовими медиками, після чого його було доправлено до лікувального закладу. Медики декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер.

"Зібрані в повному обсязі матеріали, будуть спрямовані до СВ СБУ м. Сєвєродонецька для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258 КК України – Терористичний акт", - наголосили у штабі ООС.