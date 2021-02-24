На Донбасі окупанти 20 разів зривали «тишу», загинув український військовий

Протягом минулої доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували двадцять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення", - йдеться у повідомленні. Читайте також: ООН: на Донбасі торік загинули вісім цивільних, 62 – поранені

Неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення один український захисник.

З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Шумів, а біля Причепилівки та Катеринівки – ще й зі стрілецької зброї. Читайте також: На Радбезі говорили про перегляд п'яти сценаріїв 2019 року щодо Донбасу — Данілов

В районі населених пунктів Авдіївка, Луганське, Золоте-4 та Миронівський противник здійснив по кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Павлополя і Новоселівки Другої ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Читайте також: На Донбас привезли нову групу російських снайперів – розвідка

На обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна, а пораненим – бажає якнайшвидшого одужання.