ООН: на Донбасі торік загинули вісім цивільних, 62 – поранені

Вісім цивільних осіб загинули, ще 62 зазнали поранень внаслідок обстрілів на Сході України впродовж 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Моніторингової місії ООН з прав людини у Фейсбуці.

«Протягом 2020 року наша місія зафіксувала 70 випадків смертей або поранень цивільних осіб в результаті артилерійських обстрілів, вогню зі стрілецької зброї і легких озброєнь, а також ударів з безпілотних літальних апаратів: вісім загиблих (п'ять жінок і троє чоловіків) і 62 поранених (30 чоловіків, 23 жінки, шість дівчаток і троє хлопчиків)», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, 87% (сім загиблих і 54 поранених) зафіксовано на території, контрольованій окупантами, і 13% (один загиблий і вісім поранених) – на території, яка контролюється українським урядом.

Окрім цього, пресслужба додала, що голова місії Матильда Богнер відвідала селище шахти 6-7 в Горлівці і село Сигнальне минулого тижня.

«Відстань, що розділяє будинки цивільних осіб і військові позиції по обидва боки від лінії зіткнення, часто становить всього сотні метрів. Ризики для тих, хто не може або не хоче переселитися в більш безпечне місце, колосальні. Безпека цих людей може бути гарантована тільки при неухильному дотриманні режиму припинення вогню і віддаленню військових позицій від населених пунктів», - зазначила Богнер.

Так, у місії інформують, що за словами місцевим жителів, кількість обстрілів суттєво збільшилося від початку року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 годину 23 лютого на Донбасі зафіксовано п’ять обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації. Загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.