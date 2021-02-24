Ризик відкритої агресії РФ проти України завжди існує – начальник Генштабу

Наразі повної готовності ударних угруповань збройних сил РФ уздовж державного кордону та на окупованих територіях немає, але Росія може за короткий час наростити сили, і тому ризик відкритої агресії РФ проти України завжди існує.

Про це заявив у інтерв’ю Укрінформу начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

"За даними Генерального штабу та розвідки, повної готовності ударних угруповань збройних сил Росії вздовж державного кордону та на окупованих територіях сьогодні немає. Але Російська Федерація може за короткий час наростити сили й засоби частинами та підрозділами повітрянодесантних військ, ракетними військами тощо. Тому ризик відкритої агресії РФ проти України завжди існує. Як військові ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв", - сказав Корнійчук.

Начальник Генштабу вказав на те, що агресивна зовнішня політика Російської Федерації не змінюється.

"Свідченням цього є воєнні конфлікти в Абхазії, Грузії, окупація та подальша мілітаризація Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей, де триває паспортизація населення. Розвідка фіксує постачання на окуповані території нових озброєнь та військової техніки. Відбуваються постійні ротації підрозділів і кураторів першого та другого армійських корпусів Південного військового округу збройних сил РФ, що діє на окупованій частині Донбасу. Триває порушення режиму сталого припинення вогню снайперськими групами та іншими російськими окупаційними підрозділами", - поінформував він.

За цих умов, підкреслив Корнійчук, Збройним Силам України необхідно "без зволікань змінювати старий парк озброєння і військової техніки на сучасніші зразки, розвивати ракетні війська й артилерію, авіацію, флот, засоби радіоелектронної боротьби, ППО, набувати спроможностей щодо оборони в інформаційному та кібернетичному просторі тощо".

Окремо начальник Генштабу зазначив, що створене минулого року Командування об’єднаних сил "підвищило готовність Збройних Сил України до відбиття широкомасштабної агресії". "У разі необхідності цьому командуванню передають у підпорядкування сили й засоби для стримування або відбиття збройної агресії. І цьому трансформованому органу військового управління не потрібен додатковий час для доукомплектування, злагодження та інших підготовчих заходів – він завжди готовий виконувати завдання за призначенням", - наголосив він.

Більш детально читайте в інтерв’ю Сергія Корнійчука Укрінформу.