Оборонне замовлення на 2020 рік виконане на 99,5% - Таран

Державне оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 99,5 відсотка.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран на пресконференції в Укрінформі, відповідаючи на запитання кореспондента агентства.

“Найбільше спекуляцій було навколо питання виконання державних оборонних замовлень... У нас державне оборонне замовлення на 2020 рік було виконано на 99,5 відсотка. А ті політичні спекуляції навколо того, що воно виконане, але не по тих пунктах, які були... Ви розумієте, мабуть, не гірше за мене, що питання, по-перше, на теперішній час політизоване”, - заявив Таран.

По-друге, за його словами, за кожним українським підприємством, яке виробляє озброєння та військову техніку, “стоять інтереси певних груп”.

“Тому хтось щось недоотримав. Мені дуже прикро, що Міністерство оборони разом із Збройними силами вирішило витратити кошти так, як цього потребують інтереси Збройних сил, а не так, як комусь хотілося би”, - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Укроборонпромі заявили, що підприємства концерну виконали 100% контрактів за державним оборонним замовленням у 2020 році.