Оборонне замовлення на 2020 рік виконане на 99,5% - Таран

Оборонне замовлення на 2020 рік виконане на 99,5% - Таран

Укрінформ
Державне оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 99,5 відсотка.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран на пресконференції в Укрінформі, відповідаючи на запитання кореспондента агентства.

“Найбільше спекуляцій було навколо питання виконання державних оборонних замовлень... У нас державне оборонне замовлення на 2020 рік було виконано на 99,5 відсотка. А ті політичні спекуляції навколо того, що воно виконане, але не по тих пунктах, які були... Ви розумієте, мабуть, не гірше за мене, що питання, по-перше, на теперішній час політизоване”, - заявив Таран.

По-друге, за його словами, за кожним українським підприємством, яке виробляє озброєння та військову техніку, “стоять інтереси певних груп”.

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“Тому хтось щось недоотримав. Мені дуже прикро, що Міністерство оборони разом із Збройними силами вирішило витратити кошти так, як цього потребують інтереси Збройних сил, а не так, як комусь хотілося би”, - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Укроборонпромі заявили, що підприємства концерну виконали 100% контрактів за державним оборонним замовленням у 2020 році.

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