Таран анонсував переговори з п'ятьма міністрами оборони країн НАТО

Міністр оборони України Андрій Таран у понеділок, 22 лютого, о 17 годині проведе переговори з колегами, міністрами оборони п'ятьох країн: США, Великої Британії, Канади, Польщі та Литви.

Про це він повідомив на пресконференції в Укрінформі.

«У мене телефонна розмова у режимі відеоконференції з п'ятьма міністрами оборони провідних НАТОвських країн. Це США, Велика Британія, Канада, Польща та Литва. Ці п'ять міністрів оборони чекатимуть розмови з міністром оборони України», - сказав Таран.

За його словами, у 2021 році Україна має намір зробити багато на шляху посилення співпраці з НАТО, наближення до стандартів альянсу.

Як повідомлялося, Україна й НАТО цьогоріч розроблять додаткові заходи і практичні кроки для покращення взаємосумісності збройних сил у рамках Програми партнерства розширених можливостей.