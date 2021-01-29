Україна може розраховувати на підтримку щодо ПДЧ в НАТО за президентства Байдена – експерт

Технічних причин ненадання Північноатлантичним альянсом Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) немає, питання блокується через політичні чинники.

Таку думку в коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив експерт з питань безпеки і оборони Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів (м. Брюссель) Брюно Лете.

«Очевидно, що відносно України немає технічних причин для неотримання ПДЧ. На сьогодні існують лише технічні чинники, які можуть блокувати це важливе рішення. З огляду на це початок діяльності на посту президента США Джо Байдена є доброю новиною для України. Адже він відомий як сильний прихильник України», - переконаний експерт.

Лете також відзначив, що Сполучені Штати можуть розглядати надання Україні ПДЧ та підтримку української демократії як сильний сигнал для Росії.

При цьому він висловив застереження щодо розвитку поглядів Німеччини на питання надання НАТО Україні Плану дій щодо членства після обрання нового лідера правлячої партії Християнсько-демократичний союз Арміна Лашета.

«Узагальнюючи, я спостерігаю все більшу і більшу підтримку надання Україні ПДЧ на всьому євроатлантичному просторі. Нині необхідно використати цю можливість. Для НАТО настав сприятливий момент ухвалити таке рішення», - переконаний брюссельський аналітик.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наприкінці 2020 року оголосив про рішення провести саміт Альянсу у Брюсселі упродовж 2021-го. Саме на таких зустрічах найвищого рівня союзники схвалюють рішення про надання ПДЧ або запрошення приєднатися до НАТО партнерських країн.

Як повідомлялося, український парламент ухвалив на початку грудня 2019 року постанову "Про заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору".

ВР уповноважила також Голову Верховної Ради на підписання документів, спільно із Президентом та Прем’єр-міністром, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО, а також звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною ПДЧ.

Україна 12 червня 2020 року стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».