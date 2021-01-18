Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ - Жовква

Річні національні програми Україна - НАТО, які наша країна виконує, фактично відповідають формату Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН, відповідаючи на запитання, чи може Україна стати членом НАТО без ПДЧ.

За словами Жовкви, прецеденти були - до 1999 року країни вступали до НАТО без ПДЧ. Окрім того, на саміті Альянсу восени може бути ухвалене рішення про скасування інституту ПДЧ, і, відповідно, тоді він не буде потрібен для вступу.

«Зараз така процедура є. Але, знову ж таки, ще раз всіх закликаю не концентруватися на цих трьох чарівних літерах. Я відкрию великий секрет: ті Річні національні програми (РНП) Україна - НАТО, які ми виконуємо, зокрема цього року, і вже, до речі, готуємо програму на 2021 рік, фактично є у форматі ПДЧ. Якщо їх почитати, то це ті самі РНП, які виконували країни у форматах імплементації ПДЧ. За відсутності цих чарівних трьох літер інше ми все робимо в практичному сенсі цього слова», - сказав Жовква.

Він акцентував, що триває реформування ЗСУ, безпекового сектору, відбувається взаємосумісність підрозділів, участь України у всіх миротворчих місіях Альянсу, а торік наша країна долучилася до Партнерства розширених можливостей НАТО.

«Це дає нам багато нових можливостей ще ближче підійти до стандартів НАТО. Тому Україна ініціювала своє бачення партнерства розширених можливостей. Будемо намагатися дуже швидко отримати реакцію і почати практичну реалізацію. Це більш важливо, а ПДЧ прийде», - переконаний заступник керівника Офісу Президента.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26 травня 2020 року затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік.

Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти Альянсу та зміцнення демократичного цивільного контролю.