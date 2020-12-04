Україна обов'язково вступить до НАТО - представник фонду Маршалла

В кінцевому підсумку Україна обов'язково отримає статус члена Північноатлантичного альянсу.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив представник Німецького фонду Маршалла Бруно Летте в програмі «Код безпеки» на телеканалі «ДІМ», відповідаючи на запитання ведучої про те, що Грузії найближчим часом запропонують План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, і що потрібно зробити, щоб Україна з'явилася в цьому списку країн.

«Дорожня карта, або План дій з досягнення членства в НАТО, - це вкрай важливий крок на шляху до отримання статусу повноправного члена НАТО. Не слід забувати, що в 2008 році в Бухаресті обом країнам - і Грузії, і Україні - було обіцяно отримання членства в Північноатлантичному альянсі як кінцева мета. Тому теперішню ситуацію слід розглядати саме з цієї точки зору. Як і Україна, Грузія протягом кількох років користується статусом партнера з розширеними можливостями. Партнери з розширеними можливостями - це, як правило, особливі партнери Альянсу», - зазначив він.

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Водночас Летте додав, що у Грузії з НАТО вже встановилися міцні і досить плідні взаємини. «Я б сказав, що ці відносини тривають трохи довше, ніж співробітництво НАТО з Україною», - зазначив експерт.

На його думку, можливо, тому здійснення реформ і модернізацію трохи легше проводити в Грузії.

«Очевидно також, що збройні сили Грузії менші за чисельністю і кількістю озброєнь, ніж українські. Але це що стосується технічної сторони питання. Однак отримання Дорожньої карти - це не в останню чергу політичне рішення. Звичайно, слід не забувати про незаперечні досягнення України... Очевидно і безперечно, що вони прокладають Україні прямий шлях до отримання Дорожньої карти», - заявив Летте.

«Так думаю не тільки я - тут, у Брюсселі, існує згода з приводу того, що в кінцевому підсумку Україна обов'язково отримає статус члена НАТО. Але, повторюся, питання про надання членства в Альянсі - це політичне рішення. Дійсно, терміни прийняття такого рішення ніде не вказані, і тимчасові рамки для нього не встановлені. Але при цьому всі чудово розуміють, що позитивне рішення про вручення Україні Дорожньої карти так чи інакше буде прийнято. Це підтверджується і тією кількістю часу і коштів, які обидві сторони вже вклали в співробітництво», - переконаний представник Німецького фонду Маршалла.

Він наголосив, що не слід акцентувати увагу на тому, що Грузія отримує, а Україна не отримує ПДЧ. «Грузія - це інша країна, яка має власні особливості. Але що тут по-справжньому важливо - це той факт, що обидві ваші країни вже заручилися запевненнями з приводу майбутнього членства», - підсумував експерт.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 24 листопада під час виступу на публічній дискусії «Партнерство розширених можливостей: що далі?» зазначила, що в новій Стратегії розвитку НАТО-2030 Україна сподівається побачити можливість отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Україна 12 червня стала учасником програми НАТО «Партнерство розширених можливостей».