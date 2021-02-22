Загрози захоплення «сірої зони» на Донбасі немає – Хомчак

Загрози захоплення “сірої зони” на Донбасі наразі не існує, однак Збройні сили України готуються до всіх можливих варіантів розвитку ситуації.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомили головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак та міністр оборони Андрій Таран.

“Такого поняття у військовій термінології, як “сіра зона”, немає, є поняття “міжпозиційний простір” — це між позиціями противника і нашими позиціями. Сьогодні - це не є таємниця - всі знають, що міжпозиційний простір уздовж 409 кілометрів лінії зіткнення становить від 70 метрів між позиціями до 1-1,5 км. Тому загроз, що сьогодні хтось піде займати міжпозиційний простір (немає — ред.)...” - сказав Хомчак.

За його словами, для проведення якихось активних дій має бути конкретна мета. "Яка мета того, що противник зменшить міжпозиційний простір з 1000 до 700 метрів, - щоб бути більш вразливим для наших військ?" - зауважив головнокомандувач.

Відповідаючи на запитання щодо готовності ЗСУ до наступальних дій у раз погіршення ситуації на Донбасі, міністр оборони Андрій Таран зазначив, що рішення про застосування ЗСУ ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач - Президент Володимир Зеленський.

“Питання щодо застосування Збройних сил розробляє головнокомандувач Збройних сил, він відповідає за застосування, безумовно, із залученням Міністерства оборони. Але питання безпосередньої розробки планів — це питання Генерального штабу”, - наголосив міністр.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак запевнив, що Збройні сили готові до будь-якого варіанту розвитку подій.

“Щодо наступальних дій, то минулого року ми розпочали підготовку всіх наших військових частин бойових до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що ми до цього теж повинні бути готові. Тому готуємо війська до всіх можливих варіантів розвитку ситуації”, - наголосив Хомчак.

Як повідомляв Укрінформ, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські десантники в березні проведуть навчання поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення спроможності вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя. Навчання будуть проводитись симетрично з аналогічними військовими навчаннями на окупованому півострові.