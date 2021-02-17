У Польщі через зростання кількості інфікованих можуть скасовувати пом’якшення карантину

У Польщі в останні дні спостерігається збільшення кількості інфікованих коронавірусом, а тому в уряді країни не виключають скасування деяких пом’якшень карантинного режиму.

Про це заявив заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска, повідомляє Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

“Якщо і надалі буде така ситуація і спостерігатиметься таке зростання інфікованості, як ми бачимо зараз, то потрібно буде зробити крок назад”, - заявив Краска.

Як зауважив заступник глави МОЗ, із досліджень випливає, що 5% усіх випадків інфікування COVID-19 в Польщі генерується “британським” штамом коронавірусу. За його словами, “британський” штам витісняє старий, відтак спостерігається швидше інфікування, що впливає на загальне зростання статистичних показників.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив у Твіттері, що вперше від листопада минулого року спостерігається негативний тренд зростання кількості інфікованих за даними 7-денних періодів.

Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys większy niż tydzień temu. Trend dla tygodniowej stopy wzrostu (średnia ruchoma 7-dniowa) po raz pierwszy od połowy listopada (pomijając anomalie postświąteczną) jest dodatni. pic.twitter.com/rTpZqGWtGB — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) February 16, 2021

За минулу добу, в Польщі зафіксовано 5178 випадків інфікування коронавірусом, померли 196 осіб.

Як повідомлялося, з 12 лютого у Польщі відновлено роботу готелів та хостелів (до 50% зайнятих ліжкомісць), театрів, кінотеатрів, філармоній (до 50% місць), спортивних об'єктів на відкритому повітрі, гірськолижних курортів, а також басейнів (крім аквапарків).

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У суботу, 13 лютого, у польському гірськолижному курорті Закопане спостерігалося значне скупчення відпочивальників, які навіть організували масові гуляння у центрі курортного міста. В уряді країни вже відреагували на це, заявивши, що знову змушені будуть ввести обмеження, якщо такі ситуації повторюватимуться.

За офіційними даними, від початку пандемії коронавірусу в Польщі інфікувалися близько 1,6 млн осіб, понад 41 тис. осіб померли.

Фото: РАР