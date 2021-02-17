У Польщі громадян щеплюватимуть вакциною західних виробників
Про це заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає кореспондент Укрінформу з посиланням на Polsat News.
“Питання полягає в тому: ми хочемо вакцинувати в Польщі продуктами, які допущені Європейським агентством з лікарських засобів до оборотів на території ЄС, чи в аварійний спосіб допускати ліки, які не мають таких сертифікатів? Як польський уряд ми вибрали перший шлях – закупили близько 100 млн доз вакцини”, - заявив Дворчик.
Він додав, що вся закуплена вакцина має потрапити до Польщі до кінця року. Високопосадовець із прикрістю констатував, що доставлення частини партій вакцини у першому кварталі затримується.
“Це – проблема, з якою борються всі країни ЄС”,- зазначив Дворчик.
У Польщі наразі вакциновано 2,1 млн осіб, дві дози отримали вже 646 тис. людей.
Як повідомлялося, Польща зі своєї додаткової квоти перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca. Термін постачання вакцини в Україну наразі невідомий.
Фото: РАР