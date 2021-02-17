Місія ОБСЄ зафіксувала 27 порушень перемир’я за добу

СММ ОБСЄ СММ зафіксувала минулої доби 1 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 26 таких порушень на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 37/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 16 лютого 2021 року.

У Донецькій області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північ від н. п. Широкине”, - йдеться у звіті.

Нагадується, що за попередню добу в цій області було зафіксовано 12 порушень режиму (всі, крім одного, сталися північніше Широкиного).

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"У Луганській області Місія зафіксувала 26 порушень режиму припинення вогню (зокрема 14 вибухів невизначеного походження)", - повідомили в СММ.

Одне з порушень сталося на південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте, а переважна більшість решти порушень — на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).

За попередню добу на Луганщині було зафіксовано 13 таких порушень (усі сталися південно-східніше Попасної).

Як повідомляв Укрінформ, раніше у тематичному звіті СММ ОБСЄ повідомлялося, що близько 76% усіх порушень режиму припинення вогню у 2020 році на Сході України відбулися у 4 "гарячих точках" уздовж лінії зіткнення, а саме: район Попасна-Первомайськ-Золоте, трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, райони на схід та північний схід від Маріуполя та райони на південний захід, південь та південний схід від Світлодарська.