Місія ОБСЄ вихідними зафіксувала 30 порушень «тиші» на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала з вечора 12 до вечора 14 лютого 17 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 13 таких порушень режиму на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 36/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 15 лютого 2021 року.

"За період із вечора 12 до вечора 14 лютого в Донецькій області СММ зафіксувала 17 порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи (три вибухи невизначеного походження та один розрив боєприпасу з озброєння невстановленого типу)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що усі, окрім одного, порушення режиму припинення вогню сталися в районах на північ від н.п. Широкине неподалік від Маріуполя.

"За період із вечора 12 до вечора 14 лютого в Луганській області Місія зафіксувала 13 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Усі ці порушення сталися в районах на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).

Як повідомляв Укрінформ, раніше у тематичному звіті СММ ОБСЄ повідомлялося, що близько 76% усіх порушень режиму припинення вогню у 2020 році на Сході України відбулися у 4 "гарячих точках" уздовж лінії зіткнення, а саме: район Попасна-Первомайськ-Золоте, трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, райони на схід та північний схід від Маріуполя та райони на південний захід, південь та південний схід від Світлодарська.