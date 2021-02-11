На Донбасі 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги – ООН

Ситуація в зоні конфлікту на сході України залишається «крихкою» - попри умовне збереження режиму припинення вогню, в цих умовах щонайменше 3,4 млн людей потребують безперервної гуманітарної допомоги.

Про це повідомила під час засідання РБ ООН щодо ситуації на сході України заступник генсека ООН у політичних питаннях Розмарі Ді Карло, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Впродовж останніх тижнів – без прогресу в питаннях, пов’язаних із безпекою, а також політичними аспектами – загальна ситуація (на сході України – ред.) залишається крихкою», - зауважила високопосадовець ООН.

Вона зазначила, що режим припинення вогню, який зберігається з літа минулого року, забезпечує «відносно спокійну ситуацію» з обстрілами. Однак гуманітарна ситуація не покращилась. Через пандемію COVID-19 погіршився соціально-економічний стан цивільного населення, ускладнився доступ для ООН, відчувається брак медикаментів, обладнання, медперсоналу, зокрема на окупованих територіях. «Більш як 3 млн 400 тис. людей потребують безперервної гуманітарної допомоги. Понад половину з цієї кількості становлять жінки, близько 40% - люди похилого віку», - зауважила Ді Карло.

Представник ООН також закликала сторони посприяти тому, щоб зняти надмірні обмеження на свободу переміщення через лінію зіткнення, а також гарантувати безпеку та роботу додаткових КПП.

Вона наголосила, що допоки не буде досягнуто стійкого політичного рішення на сході України, ситуація на місцях залишатиметься крихкою.

Водночас Ді Карло підкреслила, що ООН вкотре підтверджує підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Як послідовно наголошував генсекретар, ООН висловлює солідарність з народом України в їхньому прагненні до стійкого миру», - зазначила представник Організації.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Рада Безпеки ООН проводить засідання в онлайн-режимі з нагоди чергової річниці підписання Мінських домовленостей.