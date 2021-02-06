В українській армії за добу - 51 випадок коронавірусу

Станом на ранок 6 лютого в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 664 особи, за добу - 51 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 06 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 664 особи. За минулу добу зареєстровано 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб. Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

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Всього за час пандемії одужало 15 083 особи, летальних випадків 43. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 62 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксували 4 310 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 129.