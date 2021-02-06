В українській армії за добу - 51 випадок коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10.00 06 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 664 особи. За минулу добу зареєстровано 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб. Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.
Всього за час пандемії одужало 15 083 особи, летальних випадків 43. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 62 особи.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксували 4 310 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 129.