ЄС закликає Росію не перешкоджати патрулям ОБСЄ на окупованому Донбасі

Європейський Союз закликає Росію забезпечити скасування усіх необґрунтованих обмежень щодо СММ ОБСЄ на території ОРДЛО, де було зафіксовано 94% усіх перешкоджань Місії за період з середини вересня до кінця грудня 2020 року.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній у четвер, 4 лютого, на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, перешкоди, з якими стикнулася Місія, суттєво вплинули на її оперативну діяльність, і обмеження, введені на тлі пандемії, по суті штучно розділили СММ на три окремі підрозділи. Ми закликаємо Росію використати свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування з метою забезпечення того, щоб всі необґрунтовані обмеження щодо СММ були зняті", - йдеться у заяві.

Зокрема, у Євросоюзі висловили занепокоєння з приводу того, що з 17 вересня по 31 грудня 2020 року свобода пересування СММ була обмежена 90 разів, "незважаючи на те, що всі підписанти Мінських домовленостей, включаючи Росію, погодилися щодо необхідності забезпечити СММ безпечний та надійний доступ до всієї території України, включаючи Крим".

"94% цих обмежень відбувалися у непідконтрольних уряду районах, і у більшості випадків члени підтримуваних Росією збройних формувань відмовляли СММ у перетині лінії зіткнення", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці обмеження у перетині лінії зіткнення призвели до того, що сотні тисяч цивільних.

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мешканців залишилися відокремленими від членів своїх сімей та позбавленими засобів до існування, пенсій, медичного обслуговування і інших послуг. На цьому тлі у ЄС закликали РФ до відкриття КПВВ у Золотому та Зайцевому, про що було домовлено Нормандському та Мінському форматах.

"Ми закликаємо Російську Федерацію виконати свої зобов'язання, взяті на саміті в Нормадському форматі у Парижі, а також у ТКГ, та використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, для того, щоб забезпечити повний запуск КПВВ "Щастя" та "Золоте", і щоб всі закриті на даний момент КПВВ відкрилися без подальших затримок", - заявили у Євросоюзі.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Крім того, Україна відкрила ще у листопаді 2020 року КПВВ у Золотому та Щасті у рамках виконання домовленостей Нормандського саміту у Парижі та домовленостей за результатами консультацій у Тристоронній контактній групі, які передбачали одночасне відкриття двох КПВВ на Луганщині задля забезпечення гуманітарних потреб. Втім, російська сторона не стала виконувати цю домовленість.