Спецпредставник ОБСЄ закликала якнайшвидше відкрити КПВВ в Золотому і Щасті

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Хайді Грау закликала до "якнайшвидшого розв'язання відкритих питань" на шляху до одночасного відкриття КПВВ в Золотому і Щасті.

Як повідомляє Укрінформ, про це посол Хайді Грау заявила після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи.

"Гуманітарна робоча група обговорювала порядок майбутнього функціонування нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області. З огляду на інтереси населення в зоні конфлікту, закликаю учасників ТКГ до якнайшвидшого розв'язання відкритих питань на шляху до одночасного відкриття даних КПВВ", - заявила Грау.

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За її словами, під час обговорень в робочій групі також були порушені питання взаємного звільнення та обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом.

Учасники засідання Робочої групи з безпеки обговорювали умови, необхідні для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на газорозподільній станції поблизу м. Мар'їнка, включаючи можливості сприяння СММ ОБСЄ при узгодженні необхідних гарантій безпеки та забезпечення посиленого моніторингу проведених робіт.

Крім того, обговорювалася загальна ситуація безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню та ефективність функціонування координаційного механізму з реагування на його порушення.

"Згідно з оцінками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, середнє число порушень режиму припинення вогню в зоні конфлікту залишається значно нижче рівня, що реєструється до вступу в силу Заходів щодо його посилення 27 липня 2020 року. Дані Заходи, узгоджені ТКГ, в цілому дотримуються. На сьогоднішній зустрічі ТКГ, однак, були відзначені тенденції зростання напруженості, виражені у збільшенні кількості порушень режиму припинення вогню. Зокрема, 28 січня СММ зафіксувала найвищий їх рівень з моменту вступу в силу Заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - заявила Грау.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка". Фактичний пропуск громадян здійснюється тільки через пішохідний КПВВ "Станиця Луганська" - щодня і "Новотроїцьке" - в понеділок і п'ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

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Крім того, Україна відкрила ще в листопаді 2020 року додаткові КПВВ в Золотому і Щасті в рамках виконання домовленостей Нормандського саміту в Парижі та домовленостей за результатами консультацій в ТКГ, які передбачали одночасне відкриття двох КПВВ на Луганщині для забезпечення гуманітарних потреб. Однак російська сторона не стала виконувати цю домовленість.

При цьому переміщення людей через непідконтрольних уряду України ділянку російсько-українського кордону на окупованому Донбасі та самої РФ відбувається безперешкодно.

Фото: ГПСУ