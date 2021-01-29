Прикордонники розповіли про ситуацію у КПВВ на Донбасі

Прикордонники розповіли про ситуацію у КПВВ на Донбасі

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Укрінформ
За рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкриті для пропуску через лінію розмежування усі КПВВ. Пропускні операції здійснюються щоденно з 08.00 до 16.00.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Упродовж тижня заблокованими з боку окупантів залишались гуманітарні дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Пропускні операції у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» здійснюються щоденно. За тиждень в цьому КПВВ на тимчасово окуповану територію України прослідували 4229 осіб, а на контрольовану територію - 5377 осіб.

Рух дорожнім коридором до КПВВ «Новотроїцьке» окупанти відкривали двічі, у понеділок та п’ятницю.

У цей період 154 громадянина та 22 транспортних засоби потрапили на тимчасово окуповану територію України, водночас 129 громадян та 25 транспортних засобів проїхали на підконтрольну Україні територію.

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Російські найманці на цьому тижні не допустили на тимчасово окуповану територію України 8 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили 8 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Як повідомлялось, за наказом командувача Об’єднаних сил у контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних із недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів, вони діятимуть у визначений термін. Так, під час прямування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесених розміток.

Також для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.

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