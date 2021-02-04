Півтори тисячі гранат, 61 пістолет та 124 ящики патронів: у Маріуполі виявили схрон

У Маріуполі в одній з покинутих будівель виявлено потужний схрон боєприпасів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Зазначено, що в ході перевірки оперативної інформації в одній з покинутих будівель у Приморському районі Маріуполя виявлено великий схрон зброї та боєприпасів, у якому знаходилось: понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2000 освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберних стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящика патронів калібру 7,62 та 14,5.

У Маріуполі виявили схрон боєприпасів / Фото: Донецька обласна прокуратура

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).