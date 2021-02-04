Півтори тисячі гранат, 61 пістолет та 124 ящики патронів: у Маріуполі виявили схрон

Півтори тисячі гранат, 61 пістолет та 124 ящики патронів: у Маріуполі виявили схрон

Фото
Укрінформ
У Маріуполі в одній з покинутих будівель виявлено потужний схрон боєприпасів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Зазначено, що в ході перевірки оперативної інформації в одній з покинутих будівель у Приморському районі Маріуполя виявлено великий схрон зброї та боєприпасів, у якому знаходилось: понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2000 освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберних стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящика патронів калібру 7,62 та 14,5.

У Маріуполі виявили схрон боєприпасів / Фото: Донецька обласна прокуратура

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Читайте також: СБУ оголосила в розшук бойовика, який катував українських військових

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-